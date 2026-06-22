Подмосковный научно-исследовательский центр оптимизирует работу

В этом НИЦ осуществляют полный цикл испытаний для подтверждения качества и безопасности фармацевтической продукции. Сотрудников центра обучат инструментам бережливого производства. В качестве пилотного потока для внедрения улучшений в НИЦ выбрали процесс испытания лекарственных препаратов. В центре рассчитывают увеличить выработку на 10% и ускорить производственные операции. Лучшие практики будут масштабированы на остальные процессы.