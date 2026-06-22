Подмосковный научно-исследовательский центр оптимизирует работу

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Фармоборона», расположенный в Московской области, оптимизирует работу. Он стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
В этом НИЦ осуществляют полный цикл испытаний для подтверждения качества и безопасности фармацевтической продукции. Сотрудников центра обучат инструментам бережливого производства. В качестве пилотного потока для внедрения улучшений в НИЦ выбрали процесс испытания лекарственных препаратов. В центре рассчитывают увеличить выработку на 10% и ускорить производственные операции. Лучшие практики будут масштабированы на остальные процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.