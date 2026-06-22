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Эксперты назвали возможное оружие атаки на Воронеж

Вооруженные силы Украины могли атаковать Воронеж ракетами «Фламинго» и беспилотниками «Лютый». Такую версию в беседе с NEWS.ru выдвинул доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. Второй эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, допустил, что город пострадал от дронов западной сборки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«[ВСУ] могли запустить [по Воронежу] и беспилотники оперативного радиуса действия, и ракеты FP-5, так называемые “Фламинго”. Это могли быть дроны “Лютый”», — пояснил Сивков.

Собеседник NEWS.ru уверен: остановить удары по российским регионам получится только при полном поражении ВСУ. По его словам, сейчас Кремлю нужно решать этот вопрос радикально. Единственный реальный способ — решительный разгром украинских сил через стратегическую наступательную операцию.

Анатолий Матвийчук предположил, что атаку организовали с территории Украины.

«Я полагаю, что [ВСУ] атаковали [Воронеж] ракетами и дронами украинского и западного производства. Запускают их все-таки с территории Украины», — отметил эксперт.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. В результате атаки пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

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