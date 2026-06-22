Эксперты назвали возможное оружие атаки на Воронеж

«[ВСУ] могли запустить [по Воронежу] и беспилотники оперативного радиуса действия, и ракеты FP-5, так называемые “Фламинго”. Это могли быть дроны “Лютый”», — пояснил Сивков.
Собеседник NEWS.ru уверен: остановить удары по российским регионам получится только при полном поражении ВСУ. По его словам, сейчас Кремлю нужно решать этот вопрос радикально. Единственный реальный способ — решительный разгром украинских сил через стратегическую наступательную операцию.
Анатолий Матвийчук предположил, что атаку организовали с территории Украины.
«Я полагаю, что [ВСУ] атаковали [Воронеж] ракетами и дронами украинского и западного производства. Запускают их все-таки с территории Украины», — отметил эксперт.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. В результате атаки пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.