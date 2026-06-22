День города в Губахе в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Губаха отметит День города и День молодёжи. Жителей и гостей ждут концерты, развлечения и другие праздничные события, которые начнутся утром и продлятся до позднего вечера. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Главная сцена в парке имени Юрия Гагарина.
14:00 | Концерт-подарок любимому городу от творческих коллективов ДК «Энергетик».
15:30 | Праздничные сказки «Веня, Феня и Кузьма». Сказочная мастерская «Поленница» (г. Пермь).
16:15 | Показательные выступления воспитанников секций спортивной аэробики, бокса, муайтай.
16:30 | Поздравление с Днём города от почётных гостей и официальных лиц, награждение особо отличившихся взрослых и юных губахинцев.
17:00 | Мелодии и ритмы лета ДМШ им. Ю. Агафонова.
17:30 | Вокальное трио «НасТРОЕние» (г. Пермь).
18:30 | Хиты от «Реченьки» при участии студии восточного танца «Абаль».
19:30 | Кавер-группа «Маме понравится» (г. Екатеринбург).
20:20 | Пенное шоу.
20:30 | Дискотека c DJ DITYATEV.
22:50 | «Астерия»: фаер-шоу.
Стадион УХТК.
10:00 | Соревнования по футболу среди детских команд.
13:00 | Соревнования по футболу среди мужских команд.
Будет работать универсальная спортивная площадка в Городском парке имени Юрия Гагарина.
13:00 | Турнир по баскетболу 3×3 среди юношеских команд.
14:00 | Турнир по шахматам среди детей и взрослых.
15:00 | Турнир по пляжному волейболу (4×4 парковый) среди мужских и женских команд.
Площадка парка имени Юрия Гагарина | 14:00−18:00.
Герои, которые не носят плащи. Интерактивная площадка о профессии пожарного от 63-ПСЧ.
Защитники. Экспозиция под открытым небом от Союза ветеранов боевых действий и Ассоциации ветеранов СВО.
Губаха ЗА наших! Письмо солдату и благотворительная акция в помощь бойцам СВО.
О России моей пою! Караоке-площадка.
Мастер-класс по вязанию узлов в спортивном туризме от Арсена Сельвяна (АНО Пермский клуб спелеологов «ПермьСпелео»).
Игры народов России: когда играет вся страна. Серия подвижных дворовых игр народов России.
Молодёжь в движении. Интерактивные площадки от активистов Движения Первых и других молодёжных объединений города.
НЕнастольные игры от Молодёжки Метафракса.
Узоры России. Мастер-классы по разным видам народной росписи.
К любимому городу: медиа-площадка. Пространство для записи видеопоздравления от жителей и гостей города.
От бараков до высоток. История строительства Губахи передвижная выставка.
#Заряжаем творчеством. Интерактивные площадки и мастер-классы для взрослых и детей от МАУ ДК «Энергетик» и музея «КУБа».
«90-е! Как это было….». Развлекательная программа, ретро-музей, костюмерная.
«Мастерская Золотого ключика. Тренируем ловкость, развиваем воображение». Игры, соревнования и мастер-классы для детей и их родителей.