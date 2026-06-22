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День города в Губахе в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Губаха отметит День города и День молодёжи.

27 июня Губаха отметит День города и День молодёжи. Жителей и гостей ждут концерты, развлечения и другие праздничные события, которые начнутся утром и продлятся до позднего вечера. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Главная сцена в парке имени Юрия Гагарина.

14:00 | Концерт-подарок любимому городу от творческих коллективов ДК «Энергетик».

15:30 | Праздничные сказки «Веня, Феня и Кузьма». Сказочная мастерская «Поленница» (г. Пермь).

16:15 | Показательные выступления воспитанников секций спортивной аэробики, бокса, муайтай.

16:30 | Поздравление с Днём города от почётных гостей и официальных лиц, награждение особо отличившихся взрослых и юных губахинцев.

17:00 | Мелодии и ритмы лета ДМШ им. Ю. Агафонова.

17:30 | Вокальное трио «НасТРОЕние» (г. Пермь).

18:30 | Хиты от «Реченьки» при участии студии восточного танца «Абаль».

19:30 | Кавер-группа «Маме понравится» (г. Екатеринбург).

20:20 | Пенное шоу.

20:30 | Дискотека c DJ DITYATEV.

22:50 | «Астерия»: фаер-шоу.

Стадион УХТК.

10:00 | Соревнования по футболу среди детских команд.

13:00 | Соревнования по футболу среди мужских команд.

Будет работать универсальная спортивная площадка в Городском парке имени Юрия Гагарина.

13:00 | Турнир по баскетболу 3×3 среди юношеских команд.

14:00 | Турнир по шахматам среди детей и взрослых.

15:00 | Турнир по пляжному волейболу (4×4 парковый) среди мужских и женских команд.

Площадка парка имени Юрия Гагарина | 14:00−18:00.

Герои, которые не носят плащи. Интерактивная площадка о профессии пожарного от 63-ПСЧ.

Защитники. Экспозиция под открытым небом от Союза ветеранов боевых действий и Ассоциации ветеранов СВО.

Губаха ЗА наших! Письмо солдату и благотворительная акция в помощь бойцам СВО.

О России моей пою! Караоке-площадка.

Мастер-класс по вязанию узлов в спортивном туризме от Арсена Сельвяна (АНО Пермский клуб спелеологов «ПермьСпелео»).

Игры народов России: когда играет вся страна. Серия подвижных дворовых игр народов России.

Молодёжь в движении. Интерактивные площадки от активистов Движения Первых и других молодёжных объединений города.

НЕнастольные игры от Молодёжки Метафракса.

Узоры России. Мастер-классы по разным видам народной росписи.

К любимому городу: медиа-площадка. Пространство для записи видеопоздравления от жителей и гостей города.

От бараков до высоток. История строительства Губахи передвижная выставка.

#Заряжаем творчеством. Интерактивные площадки и мастер-классы для взрослых и детей от МАУ ДК «Энергетик» и музея «КУБа».

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