Бывшего бухгалтера соликамского отдела МВД отправили в колонию за мошенничество

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскан причиненный государству материальный ущерб.