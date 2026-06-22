В Москве стартовал марафон в рамках проекта «Города-герои — города-Героев»

«Сегодня мы открываем новую страницу в нашем проекте “Города-герои, города — Героев”. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина наш проект стал ежегодным, не случайно, именно сегодня мы стартуем отсюда, от памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения, она вошла в летопись Великой Отечественной войны тем, что у них была рота героев», — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в ходе мероприятия.