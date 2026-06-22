Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве стартовал марафон в рамках проекта «Города-герои — города-Героев»

В Москве стартовал марафон в рамках проекта «Города-герои — города-Героев».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Марафон «Дорогами народных ополченцев» в рамках ежегодного патриотического проекта «Города-герои — города-Героев» стартовал в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в сквере возле памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику, затем колонна из 15 автомобилей «Москвич» выехала на Кутузовский проспект.

«Сегодня мы открываем новую страницу в нашем проекте “Города-герои, города — Героев”. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина наш проект стал ежегодным, не случайно, именно сегодня мы стартуем отсюда, от памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения, она вошла в летопись Великой Отечественной войны тем, что у них была рота героев», — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в ходе мероприятия.

Шапошников отметил, что марафон охватывает 20 регионов России, а также все регионы Белоруссии. Колонна автомобилей проедет по городам‑героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны.

«Сегодня к нашему автопробегу впервые присоединяется женское движение “Единой России”, — отметила сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта “Женское движение Единой России” Дарья Лантратова.

По ее словам, в ходе марафона участников ожидают встречи с волонтерами, мастер-классы и кинопросмотры.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше