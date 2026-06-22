В Воронеже на нескольких улицах ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ 22 июня

На нескольких улицах Железнодорожного района Воронежа днем 22 июня ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в связи с воздушной атакой. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, по Воронежу ударили ракетами около полудня понедельника. Кроме фасадов нескольких многоквартирных домов повреждены верхние этажи одного из предприятий Воронежа.