МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский педагогический государственный университет, Высшая школа сценических искусств и другие.
Отмечается, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.