Два бандита с ножом напали на нижегородку в подъезде дома

В полицию обратилась 44-летняя сормовичка. Она рассказала, что в подъезде дома на улице Планетной на нее напали двое мужчин. Один из них, угрожая ножом, сорвал с ее плеча сумку, после чего оба скрылись. В сумке лежали два мобильных телефона и 35 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.