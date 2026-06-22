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Два бандита с ножом напали на нижегородку в подъезде дома

Нападавших задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Два рецидивиста напали на женщину с ножом, а потом ограбили ее в Нижнем Новгороде. Все произошло в подъезде жилого дома в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В полицию обратилась 44-летняя сормовичка. Она рассказала, что в подъезде дома на улице Планетной на нее напали двое мужчин. Один из них, угрожая ножом, сорвал с ее плеча сумку, после чего оба скрылись. В сумке лежали два мобильных телефона и 35 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Вскоре нападавших задержали. Ими оказались ранее судимые за кражи нижегородцы 30 и 47 лет. В отношении них заведено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавшим может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Документы и часть похищенных у женщины вещей полицейские нашли на соседней с местом преступления улице. Для возмещения ущерба у задержанных изъяли бытовую технику.