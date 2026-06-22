В СК опровергли информацию о побеге семьи Усольцевых за границу

— Да, там есть военно-полевая дорога более 30 километров длиной, — говорит она. — Мы по ней поехали на полноприводном «Соболе» и застряли так, что нас еле вытянули. Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинки идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более чем фантазии.