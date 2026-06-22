В СК опровергли информацию о побеге семьи Усольцевых за границу

Следственный комитет по Красноярском краю опроверг версию о побеге пропавшей в тайге семьи Усольцевых за границу. Пресс-служба ведомства заявила «КП-Красноярск» об отсутствии каких-либо данных, свидетельствующих о преднамеренном отъезде в другую страну.
Ранее в СМИ появилась информация, что у загадочно исчезнувшего Сергея Усольцева в прошлом уже были неприятности с бизнесом, из-за чего он уже скрывался с семьей за границей.
Однако следователи не подтвердили нам сообщения о резкой смене места жительства родственников.
С момента исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье прошло почти девять месяцев. До сих пор их судьба неизвестна. Напомним, что 64-летний глава семьи Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Вместе с ними была и 12-летняя корги.
Еще прошлой осенью руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина пояснила, для побега из страны надо было тщательно готовиться, а семья явно собиралась в лес ненадолго.
— Да, там есть военно-полевая дорога более 30 километров длиной, — говорит она. — Мы по ней поехали на полноприводном «Соболе» и застряли так, что нас еле вытянули. Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинки идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более чем фантазии.
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