Легкоатлеты из Пензенской области завоевали 2 медали на Кубке России

Спортсмены из Пензенской области завоевали две медали на Кубке России по легкой атлетике, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Подготовка участников соревнований осуществляется в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел в Чебоксарах. В нем приняли участие более 600 атлетов из 54 регионов страны. За четыре дня было разыграно 22 комплекта наград.
Пензенские спортсмены уверенно показали себя. Анастасия Платонова в беге на 800 метров установила личный рекорд — 2:02.44 — и заняла второе место. Глеб Куликов завоевал бронзу с личным рекордом на дистанции 1500 метров — 3:45.00.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.