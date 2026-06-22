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Легкоатлеты из Пензенской области завоевали 2 медали на Кубке России

Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.

Спортсмены из Пензенской области завоевали две медали на Кубке России по легкой атлетике, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Подготовка участников соревнований осуществляется в ходе реализации государственной программы «Спорт России».

Турнир прошел в Чебоксарах. В нем приняли участие более 600 атлетов из 54 регионов страны. За четыре дня было разыграно 22 комплекта наград.

Пензенские спортсмены уверенно показали себя. Анастасия Платонова в беге на 800 метров установила личный рекорд — 2:02.44 — и заняла второе место. Глеб Куликов завоевал бронзу с личным рекордом на дистанции 1500 метров — 3:45.00.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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