Прокуратура возьмет на контроль помощь пострадавшим от налета на Воронеж 22 июня

Воронежская прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки на Воронеж высокоскоростными воздушными средствами. Напомним, по уточненным данным, ранены три человека, повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, производственные объекты предприятия.