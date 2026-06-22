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Прокуратура возьмет на контроль помощь пострадавшим от налета на Воронеж 22 июня

Ведомство обеспечит взаимодействие со всеми ведомствами.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки на Воронеж высокоскоростными воздушными средствами. Напомним, по уточненным данным, ранены три человека, повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, производственные объекты предприятия.

Прокуратура области проконтролирует соблюдение прав пострадавших и обеспечит необходимое взаимодействие со всеми ведомствами.

На место происшествия лично побывал прокурор Железнодорожного района Воронежа Юрий Болдырев.

Для связи с пострадавшими и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. 8 (473) 260−89−89.