Нижегородцам рассказали, как поминать погибших в День памяти и скорби 22 июня

С 2022 года в этих акциях принимают участие и военнослужащие специальной военной операции, что подчёркивает преемственность в защите Родины. В День памяти и скорби развлекательные программы на телевидении заменяются на трансляцию военных фильмов и документальных лент. Этот день также посвящён воспоминаниям о предках, переживших войну, просмотру старых фотографий и чествованию тех, кто подарил нам свободу и жизнь.