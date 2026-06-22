Нижегородцам рассказали, как поминать погибших в День памяти и скорби 22 июня

Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная», в беседе с RT подчеркнул, что 22 июня, в День памяти и скорби, мы отдаём дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, начав самую тяжёлую и кровопролитную войну в истории нашей страны. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, и почти нет семей, которых не коснулась эта трагедия. Для православного верующего поминовение погибших это прежде всего молитва, — отметил Иванов.
В этот день в храмах проходят заупокойные богослужения в память о всех вождях и солдатах, отдавших жизнь за Родину.
«Самое важное, что мы можем сделать в этот день, это прийти на литургию и помолиться на панихиде за всех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Общая молитва о павших показывает, что в церкви не забыт ни один воин, защищавший свою страну», — подчеркнул Иванов.
Кроме того, в этот день существуют и другие благочестивые традиции. Так, в 12:15 по московскому времени по всей стране объявляется минута молчания. В этот момент прекращается теле- и радиовещание, останавливается общественный транспорт и работа предприятий. «Тишина — лучший способ сказать “помним” и “скорбим”, — подчеркнул общественный деятель.
Также принято возлагать цветы к военным мемориалам и Вечному огню. Особо проникновенной является акция «Свеча памяти»: в ночь с 21 на 22 июня люди зажигают свечи у памятников и братских могил".
С 2022 года в этих акциях принимают участие и военнослужащие специальной военной операции, что подчёркивает преемственность в защите Родины. В День памяти и скорби развлекательные программы на телевидении заменяются на трансляцию военных фильмов и документальных лент. Этот день также посвящён воспоминаниям о предках, переживших войну, просмотру старых фотографий и чествованию тех, кто подарил нам свободу и жизнь.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, 10 тысяч свечей зажгли в рамках акции «Огненные картины войны» в Парке Победы.