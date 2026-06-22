Задержаны еще двое фигурантов дела о порнографии вместе с Шурыгиной

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. По делу Дианы Шурыгиной о распространении порнографии задержали модель Анастасию Овсянникову (известна как Настя Холод) и актера Людвига Кричкера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Задержанные — Анастасия Овсянникова и Людвиг Кричкер», — сказал собеседник агентства.
О том, что в деле Шурыгиной появились еще два фигуранта, стало известно в конце прошлой недели. Обоих задержанных отправили под домашний арест. Из судебных материалов также следует, что суд удовлетворил ходатайство следствия об обыске у Кричкера.
Согласно открытым источникам, Овсянникова — 24-летняя модель из Хабаровска, публикующая в соцсетях откровенные фотографии. Кричкер — актер и фитнес-тренер. В его профиле говорится, что он снимался в кино и рекламе, шесть лет жил за границей, но вернулся в Россию.
В конце мая Шурыгиной предъявили обвинения в распространении порнографии. По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стала публикация интимных фото и видео в Telegram-канале ее под управлением.
Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в январе 2017 года, когда она вместе с родителями появилась в программе «Пусть говорят» и рассказала, что стала жертвой изнасилования. Программа набрала рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности 21-летнего Сергея Семенова. Еще до этого, в декабре 2016-го, суд признал Семенова виновным, хотя он утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок снизили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018-го Семенов вышел на свободу по УДО.
Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Они развелись в 2019-м.