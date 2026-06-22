Yota и Сбер представили «Умный автоплатеж»

«Мы хотим, чтобы в жизни наших клиентов было как можно меньше рутины, поэтому стремимся максимально упростить и ускорить такие процессы, как оплата мобильной связи. Мы нацелены на полную автоматизацию регулярных платежей — чтобы они совершались своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Наш совместный проект с Yota — “Умный автоплатеж” — удачная демонстрация того, как партнёрство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел», —добавила Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбера.