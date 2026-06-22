В Артинском округе Свердловской области прошел слет краеведов

Уточним, что местом проведения слета стало село Свердловское. Мероприятие было посвящено русской культуре и быту. Гостей слета встречали с хлебом и солью. Также юных краеведов познакомили с обрядом праздника «Троица». А на интерактивных площадках ребятам рассказали о секретах русских угощений. Еще юные краеведы научились вязать березовые веники, расписывать матрешку, посетили музей «Русская изба» и попробовали свои силы в старинных забавах. На мастер-классе по созданию оберегов ребята изготовили тряпичную куклу-моталку, а на занятиях по народным танцам — водили хоровод.