В Артинском округе Свердловской области прошел слет краеведов

Слет краеведов состоялся в Артинском округе Свердловской области. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Уточним, что местом проведения слета стало село Свердловское. Мероприятие было посвящено русской культуре и быту. Гостей слета встречали с хлебом и солью. Также юных краеведов познакомили с обрядом праздника «Троица». А на интерактивных площадках ребятам рассказали о секретах русских угощений. Еще юные краеведы научились вязать березовые веники, расписывать матрешку, посетили музей «Русская изба» и попробовали свои силы в старинных забавах. На мастер-классе по созданию оберегов ребята изготовили тряпичную куклу-моталку, а на занятиях по народным танцам — водили хоровод.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.