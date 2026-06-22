Аллергия появилась внезапно: врачи назвали 6 причин у взрослых

Аллергия может появиться во взрослом возрасте даже у тех, кто раньше с ней не сталкивался. Врачи назвали 6 причин, из-за которых организм начинает реагировать на привычные вещества: болезни ЖКТ, новые аллергены, инфекции, стресс и изменения иммунитета.
Аллерголог-иммунолог Юлия Шубина рассказала РГ, что аллергия часто возникает после контакта с новым аллергеном. Например, после смены работы человек может столкнуться с реакцией на строительную пыль. Также причиной могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта из-за повышенной проницаемости слизистой кишечника.
Врач Любовь Станкевич отметила, что склонность к аллергии может передаваться по наследству, но это не означает обязательное развитие болезни.
«Если аллергические заболевания есть у родителей, то и ребенок склонен к ним», — пояснила специалист. Среди симптомов аллергии врачи называют насморк, слезотечение, кашель, кожные реакции и приступы удушья.
Врачи советуют обращать внимание на повторяющиеся реакции организма и обращаться к врачу для диагностики. Контролировать аллергию можно: современная медицина помогает снижать выраженность симптомов и добиваться длительной ремиссии, хотя полностью избавиться от заболевания удается не всегда.
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