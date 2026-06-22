Аллергия появилась внезапно: врачи назвали 6 причин у взрослых

Аллергия может появиться во взрослом возрасте даже у тех, кто раньше с ней не сталкивался. Врачи назвали 6 причин, из-за которых организм начинает реагировать на привычные вещества: болезни ЖКТ, новые аллергены, инфекции, стресс и изменения иммунитета.