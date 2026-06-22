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В Ростове из тысяч свечей воссоздали памятник героям-артиллеристам

«Огненные картины войны»: В День памяти и скорби в Ростове и Таганроге из тысяч свечей воссоздали памятники героям.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане воссоздали памятник батарее, стоявшей на защите города в 1941 году, из тысяч свечей. Патриотическую акцию «Огненные картины войны» провели накануне 85 летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Напомним, такую акцию ежегодно проводят «Волонтеры Победы» и «Единая Россия». И в этот раз, вечером 21 июня в парке ДГТУ зажглась световая инсталляция. Из свечей выложили образ памятника Героям-артиллеристам — он установлен на пересечении улиц Таганрогской и Оганова.

Советник губернатора Сергей Медведев назвал 22 июня самой трагической датой в истории страны.

— Сегодня мы не имеем права это забыть. И мы обязаны передать эту память новым поколениям, — подчеркнул Сергей Медведев.

Советник губернатора Сергей Медведев назвал 22 июня самой трагической датой в истории страны. Фото: «Единая Россия» в Ростовской области.

Депутат городской Думы Автандил Очхикидзе отметил, что молодежь, участвуя в создании инсталляции, соприкасается с историей и чтит память защитников.

Добавим, выбранный мемориал посвящен батарее Сергея Оганова и Сергея Вавилова. Осенью 1941 года артиллеристы сдерживали превосходящие силы врага, дав советским войскам время для контрудара. Историк Наталья Шишова напомнила: батарея была интернациональной — в ней служили представители разных народов СССР.

— Молодые ребята, до этого не участвовавшие в боях подобного масштаба, с честью выполнили свой воинский долг, — заметила историк.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику преподавателям и студентам Ростовского машиностроительного института. Акция также прошла в Таганроге, где из горящих свечей изобразили мемориал «Борцы», установленный в Петрушинской балке — месте массовых убийств мирных жителей в период немецко-фашистской оккупации. Всего же мероприятие проводится в 62 странах мира.

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