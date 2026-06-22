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МЧС объявили об опасной погоде в Пермском крае

В ближайшее время в регионе пройдет крупный град с сильным ветром.

Источник: Комсомольская правда

В течение ближайших 1−3 часов, а также до конца суток 22 июня в отдельных районах Пермского края прогнозируются опасные погодные условия. Ожидается крупный град и усиление ветра до 23−28 м/с.

Из-за непогоды могут возникнуть перебои в работе коммунальных служб, осложнения на дорогах и рост числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей соблюдать осторожность:

— не находиться рядом с линиями электропередачи; — при перебоях с электричеством отключать бытовые приборы и соблюдать меры пожарной безопасности; — водителям снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров, учитывая состояние дороги; — во время сильного дождя и ливней по возможности не выходить на улицу и не совершать поездки, укрываться в зданиях, закрывать окна и отключать электроприборы. На улице нельзя прятаться под деревьями.

Жителей просят быть внимательными и заранее предупредить родных и знакомых о неблагоприятном прогнозе и правилах безопасности.

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