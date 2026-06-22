МЧС объявили об опасной погоде в Пермском крае

— не находиться рядом с линиями электропередачи; — при перебоях с электричеством отключать бытовые приборы и соблюдать меры пожарной безопасности; — водителям снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров, учитывая состояние дороги; — во время сильного дождя и ливней по возможности не выходить на улицу и не совершать поездки, укрываться в зданиях, закрывать окна и отключать электроприборы. На улице нельзя прятаться под деревьями.