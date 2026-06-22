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В Нестеровском районе построят модульный ФАП

Его монтаж и оборудование необходимым намечено на этот год.

В пос. Высокое в Нестеровском районе построят и оборудуют всем необходимым один модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом на заседании правительство в понедельник, 22 июня, сказал глава регионального минздрава Сергей Дмитриев.

— Сейчас подрядчик приступает к поставке и возведению модульной конструкции, — сказал министр.

Губернатор призвал не просто монтировать ФАПы, но и заниматься благоустройством территории, созданием подъездных путей.

Также министр здравоохранения упомянул еще одни важные работы — капитальный ремонт инфекционного отделения Краснознаменский районной больницы.

— Контракт также уже заключен, подрядчик уже работает на объекте, — прокомментировал министр.