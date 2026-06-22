В крымском поселке Гаспра благоустроят парк «Ясная Поляна»

Благоустройство парка «Ясная Поляна» началось в поселке Гаспра в Республике Крым, сообщили в администрации города Ялты. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На территории парка смонтируют коммуникации, подготовят основание для детской и спортивной площадок. Также подрядчику предстоит полностью модернизировать наружное освещение, обустроить прогулочные дорожки, установить малые архитектурные формы.
«Главная задача — передать исторический дух этого места. Дизайн выдержан в стиле “старого парка”, чтобы гармонировать с Дворцом графини Паниной. Траншеи будут рыть по центру тротуаров, чтобы не повредить корни вековых деревьев», — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Отметим, что данный парк возник в первой половине XIX века при усадьбе «Романтическая Александрия» князя Александра Голицына. Позже владелицей имения стала графиня Софья Панина. Она открыла там Дом для отдыха творческой интеллигенции, среди гостей которого был Лев Толстой. Именно из-за этого имение получило название «Ясная Поляна».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.