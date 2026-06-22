В Хабаровском крае теперь можно сделать МРТ без направления врача?

Вот здесь и появляется главный нюанс, который часто теряется в новостях. Решение всё равно принимает медицина, а не пациент. Если человек приходит без направления, его всё равно оценивает врач — либо в поликлинике, либо уже в диагностическом центре. И только после этого решается, есть ли смысл в обследовании.