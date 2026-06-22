В Хабаровском крае теперь можно сделать МРТ без направления врача?

С 1 сентября 2026 года в Хабаровском крае вступают в силу новые правила проведения МРТ. Повод для обсуждений — одно конкретное изменение: направление врача больше не является строго обязательным документом.
На этом месте обычно и возникает главный вопрос: значит ли это, что можно просто прийти в клинику и сделать обследование?
Правда ли, что теперь МРТ можно пройти без направления?
Формально — да. В правилах действительно убрали жёсткое требование, что МРТ обязательно назначает только лечащий врач. Но по сути система не стала «свободной». Направление просто перестало быть единственным способом попасть на исследование. Иными словами, раньше без него путь был закрыт полностью, теперь — не всегда.
Кто тогда решает, делать МРТ или нет?
Вот здесь и появляется главный нюанс, который часто теряется в новостях. Решение всё равно принимает медицина, а не пациент. Если человек приходит без направления, его всё равно оценивает врач — либо в поликлинике, либо уже в диагностическом центре. И только после этого решается, есть ли смысл в обследовании.
По-простому: бумажка убрала формальный барьер, но не убрала медицинскую оценку.
Почему тогда говорят, что стало «проще»?
Потому что исчезла жёсткая зависимость от одного шага маршрута — визита к врачу за направлением. Теперь теоретически путь может быть короче: человек может попасть сразу в диагностический центр, если есть основания. Но это «если» остаётся ключевым.
А станет ли МРТ доступнее и быстрее?
Не обязательно. Очереди, загрузка аппаратов и ограничения по ОМС никуда не исчезают. Поэтому в государственных клиниках ситуация вряд ли резко изменится.
В частных центрах, по сути, всё уже давно работало проще — там МРТ можно было пройти без направления, если услуга оплачивается.
В чём смысл изменений, если коротко?
Система стала чуть менее бюрократичной, но не более «свободной». Раньше правило было жёстким: нет направления — нет МРТ. Теперь оно мягче: нет направления — это ещё не отказ, но и не гарантия.
Когда это начнёт действовать?
С 1 сентября 2026 года — по всей России, включая Хабаровский край.