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Известную актрису фильмов для взрослых из Хабаровска отправили под арест

Мера пресечения связана с делом о распространении материалов 18+.

18+

Уроженка Хабаровска и порноактриса Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, отправлена под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, мера пресечения связана с делом о распространении материалов для взрослых. Овсянниковой 24 года, в социальных сетях она представляет себя как модель.

В материалах SHOT говорится, что девушка снималась в видео 18+ вместе с Дианой Шурыгиной*. Ранее сообщалось, что сама Шурыгина также находится под домашним арестом минимум до 19 июля.

По данным канала, аналогичную меру пресечения избрали немецкому продюсеру обоих девушек Людвигу Кричкеру. Его связывают с оформлением видов на жительство для россиян, переехавших в Европу.

Диане Шурыгиной, по предварительным данным, может грозить до шести лет лишения свободы по статье о распространении порнографических материалов. Официальных подробностей расследования на момент публикации не приводится.

* международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.