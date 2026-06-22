«АВТОТОР» впервые выпустил магистров по собственной инженерной программе

Калининградский автокластер «Автотор» завершил первый полный цикл целевой магистерской подготовки по направлению «Машиностроение». В Высшей школе киберфизических систем БФУ имени И. Канта прошли защиты выпускных квалификационных работ, причём перед Государственной экзаменационной комиссией отчитывалась исключительно первая целевая группа — пять действующих сотрудников предприятия. Их обучение велось не по общероссийскому стандарту, а по программе, которую в 2024 году разработали специально под заказ компании, синхронизировав учебные модули с реальными запросами сварочного, сборочного и механического производств.
Главное отличие этого образовательного эксперимента — полное погружение в заводскую повестку. Магистранты не отрывались от работы: теория по цифровому инжинирингу, прочностному анализу и диагностике оборудования сразу же проверялась на их собственных участках. Темы диссертаций формировались не кафедрой, а технологическими проблемами, которые инженеры видели ежедневно. По итогам защит ГЭК отметила не просто глубину расчётов, но и готовность каждого выпускника к немедленному внедрению результатов — такого уровня прикладной связки в вузе ранее не фиксировали.
Руководитель учебного центра «Автотора» Виктор Чазов, комментируя итоги, подчеркнул, что для компании это не формальное повышение квалификации, а прямое усиление производственных команд. Пять сотрудников прошли путь от учебных модулей до реальных изменений на своих участках: они уже применяют инструменты бережливого производства, оптимизируют графики обслуживания оборудования и участвуют в настройке цифровых двойников. По словам Чазова, коллеги сокращают простои и повышают качество сварных соединений именно за счёт тех компетенций, которые получили в магистратуре.
«Мы продолжим поддерживать целевое обучение и расширять практику совместных программ с образовательными организациями», — отметил руководитель учебного центра компании.
Актуальность полученных знаний подтверждается инвестиционной повесткой предприятия. В прошлом году на «Автоторе» запустили первую роботизированную линию сварки, а сейчас завершается строительство ещё одного корпуса, где разместят несколько аналогичных современных комплексов. Один из защитившихся магистров — руководитель сварочного цеха Руслан Захаров — посвятил свою работу именно внедрению роботизации. Он заявил, что роботизированная сварка на современном этапе становится не просто модернизацией, а экономически обоснованным условием конкурентоспособности: точность соединений вырастает кратно, а затраты снижаются за счёт минимизации брака, экономии материалов и возможности работы в круглосуточном режиме.
В компании подчёркивают, что не намерены останавливаться на достигнутом: «Автотор» продолжит инвестировать в совместные образовательные проекты с БФУ, чтобы ускорять внедрение передовых технологий и укреплять кадровый суверенитет производства. Опыт первой целевой группы признан успешным, и теперь речь идёт о масштабировании модели «университет — индустрия» на другие инженерные направления.