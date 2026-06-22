«АВТОТОР» впервые выпустил магистров по собственной инженерной программе

Актуальность полученных знаний подтверждается инвестиционной повесткой предприятия. В прошлом году на «Автоторе» запустили первую роботизированную линию сварки, а сейчас завершается строительство ещё одного корпуса, где разместят несколько аналогичных современных комплексов. Один из защитившихся магистров — руководитель сварочного цеха Руслан Захаров — посвятил свою работу именно внедрению роботизации. Он заявил, что роботизированная сварка на современном этапе становится не просто модернизацией, а экономически обоснованным условием конкурентоспособности: точность соединений вырастает кратно, а затраты снижаются за счёт минимизации брака, экономии материалов и возможности работы в круглосуточном режиме.