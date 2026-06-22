В Екатеринбурге на переработку сдали более тонны покрышек

— Приносить покрышки на утилизацию могут все жители Екатеринбурга — бесплатно и дважды в год. Пункт на улице Минометчиков, 30 работает по субботам с 10:00 до 16:00 и будет открыт до конца года. За один раз можно сдать не больше четырех шин на человека, — сказано в сообщении.