СМИ: Британия не готова к войне с Россией на суше, в воздухе и на море

К тому же, по данным Times, британская армия страдает от устаревшего оборудования и истощения запасов боеприпасов. Ей не хватает крупномасштабной бронетехники, артиллерии и современных средств радиоэлектронной борьбы, которые используются в конфликте на Украине. Газета iPaper напоминает о 15-летней «саге» с печально известным танком Ajax: на его разработку уже было потрачено гораздо больше 3 млрд фунтов, но он до сих пор «полностью не готов».