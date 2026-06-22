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СМИ: Британия не готова к войне с Россией на суше, в воздухе и на море

Военные эксперты предупреждают, что готовность Британии к отражению потенциальных российских ударов низка на суше, в воздухе и на море. Британским вооруженным силам не хватает возможностей и оборудования для ведения длительного конфликта с Россией, пишут британские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Geoffrey Lee/Planefocus Ltd.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета The Times отмечает, что «слабые» места варьируются от недостаточных запасов средств противовоздушной обороны до чрезмерно «истощенного» флота. В результате Британия может подвергнуться «массированным» ракетным ударам и диверсиям на инфраструктуре. Хотя система противовоздушной обороны Британии включает такие высокоэффективные системами, как Sky Sabre, их критически мало. А из 107 мобильных наземных пусковых установок средней дальности Typhon лишь четыре находятся на дежурстве. Кроме того, нет батарей перехвата ракет, утверждает Times.

Эксперты предупреждают, что сотни российских дронов и ракет могут быстро преодолеть эту оборону за считанные часы.

Согласно Times, в британских арсеналах сейчас всего около 8000 беспилотников, тогда как Украина расходует примерно 200 тыс. в месяц, а Россия способна выпускать до 15 млн в год. Поэтому новый британский министр обороны Дэн Джарвис хочет сделать БПЛА приоритетной статьей оборонного бюджета.

К тому же, по данным Times, британская армия страдает от устаревшего оборудования и истощения запасов боеприпасов. Ей не хватает крупномасштабной бронетехники, артиллерии и современных средств радиоэлектронной борьбы, которые используются в конфликте на Украине. Газета iPaper напоминает о 15-летней «саге» с печально известным танком Ajax: на его разработку уже было потрачено гораздо больше 3 млрд фунтов, но он до сих пор «полностью не готов».

К тому же британская армия насчитывает лишь около 73 тыс. действующих военнослужащих, что катастрофически мало, добавляет Times.

Королевский военно-морской флот находится в «отчаянном положении», продолжает iPaper. На вооружении британских ВМС осталось только четыре боеготовых фрегата и два эсминца, и британский ВМФ испытывает трудности с наращиванием военной мощи.

Британия, как пишут оба издания, якобы столкнулась с «серьезными угрозами» критически важной подводной инфраструктуре, такой как кабели связи и газопроводы, со стороны российских военно-морских сил и безэкипажных средств.

И при ограниченном флоте и ремонтах субмарин могут быть сорваны планы AUKUS, а Британия не справится с потенциальными угрозами без срочного перераспределения бюджетных средств.

Кира Стармера, у которого «накопился синдром хронической усталости от обороны», на посту премьер-министра, предположительно, сменит Эндрю Бёрнэм. И военные инсайдеры с нетерпением ждут, что он примет решение об увеличении расходов на оборону. Но критики указывают на отсутствие у Бёрнема опыта в области внешней и оборонной политики. Это вызывает беспокойство по поводу того, как он справится с «надвигающимися» военными угрозами и обязательствами перед НАТО.

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