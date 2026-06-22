Газета The Times отмечает, что «слабые» места варьируются от недостаточных запасов средств противовоздушной обороны до чрезмерно «истощенного» флота. В результате Британия может подвергнуться «массированным» ракетным ударам и диверсиям на инфраструктуре. Хотя система противовоздушной обороны Британии включает такие высокоэффективные системами, как Sky Sabre, их критически мало. А из 107 мобильных наземных пусковых установок средней дальности Typhon лишь четыре находятся на дежурстве. Кроме того, нет батарей перехвата ракет, утверждает Times.
Согласно Times, в британских арсеналах сейчас всего около 8000 беспилотников, тогда как Украина расходует примерно 200 тыс. в месяц, а Россия способна выпускать до 15 млн в год. Поэтому новый британский министр обороны Дэн Джарвис хочет сделать БПЛА приоритетной статьей оборонного бюджета.
К тому же, по данным Times, британская армия страдает от устаревшего оборудования и истощения запасов боеприпасов. Ей не хватает крупномасштабной бронетехники, артиллерии и современных средств радиоэлектронной борьбы, которые используются в конфликте на Украине. Газета iPaper напоминает о 15-летней «саге» с печально известным танком Ajax: на его разработку уже было потрачено гораздо больше 3 млрд фунтов, но он до сих пор «полностью не готов».
Королевский военно-морской флот находится в «отчаянном положении», продолжает iPaper. На вооружении британских ВМС осталось только четыре боеготовых фрегата и два эсминца, и британский ВМФ испытывает трудности с наращиванием военной мощи.
Британия, как пишут оба издания, якобы столкнулась с «серьезными угрозами» критически важной подводной инфраструктуре, такой как кабели связи и газопроводы, со стороны российских военно-морских сил и безэкипажных средств.
Кира Стармера, у которого «накопился синдром хронической усталости от обороны», на посту премьер-министра, предположительно, сменит Эндрю Бёрнэм. И военные инсайдеры с нетерпением ждут, что он примет решение об увеличении расходов на оборону. Но критики указывают на отсутствие у Бёрнема опыта в области внешней и оборонной политики. Это вызывает беспокойство по поводу того, как он справится с «надвигающимися» военными угрозами и обязательствами перед НАТО.