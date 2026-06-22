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Ростовская область заняла 34-е место в перечне доходов населения

Обновленную информацию опубликовали на сайте РИА Новости.

По данным рейтинга РИА Новости за 2025 год, Ростовская область заняла 34‑е место среди субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения, расположившись между Тульской и Воронежской областями.

Ключевые показатели региона: доля населения за чертой бедности — 7,1% (снижение на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом), показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,0.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (3,99 — отношение доходов к стоимости набора, 5,8% — доля населения за чертой бедности), Ямало‑Ненецкий автономный округ (3,98 и 3,3% соответственно) и Чукотский автономный округ (3,65 и 3,3%).

Замыкают рейтинг Карачаево‑Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.