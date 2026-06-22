Ростовская область заняла 34-е место в перечне доходов населения

По данным рейтинга РИА Новости за 2025 год, Ростовская область заняла 34‑е место среди субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения, расположившись между Тульской и Воронежской областями.
Ключевые показатели региона: доля населения за чертой бедности — 7,1% (снижение на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом), показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,0.
Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (3,99 — отношение доходов к стоимости набора, 5,8% — доля населения за чертой бедности), Ямало‑Ненецкий автономный округ (3,98 и 3,3% соответственно) и Чукотский автономный округ (3,65 и 3,3%).
Замыкают рейтинг Карачаево‑Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.