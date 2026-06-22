Общегородской выпускной и День молодежи в Казани: что известно о программах мероприятий

Более 8 тыс. выпускников отпразднуют окончание школы.
Общегородской выпускной в Казани пройдет 25 июня на площадке у Центра семьи «Казан». Участниками праздника станут более 8 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов из 200 школ города, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков.
Праздничная программа начнется в 16:00 с видеопролога «Мой путь — моя Казань». После официальной части для выпускников организуют концерт. На сцену выйдут Игнат Изотов, redless, Ванфи, Kamilluna, Beku, группы «Дышать» и «Дожди июля», Йоло, а также DJ Сулейман. Имя хедлайнера организаторы пока держат в секрете.
Помимо этого, для гостей праздника будут работать интерактивные площадки и различные активности.
На время проведения выпускного в городе ограничат движение транспорта. С полуночи 24 июня до полудня 26 июня перекроют участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова, а также участок улицы Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима в обоих направлениях.
Рэпер L"One станет хедлайнером Дня молодежи в Казани.
Следующим крупным молодежным событием в городе станет республиканский День молодежи, который пройдет 27 июня в экстрим-парке «УРАМ». Жителей и гостей Казани ждет концертная, образовательная, спортивная и развлекательная программы.
В течение дня на площадке будут работать лекторий, мастер-классы, спортивные и интерактивные зоны. Одной из центральных локаций станет площадка «Карьера в Казани». В ее программу войдут карьерный квест, экспресс-собеседования, конкурс спецодежды «Профессия», показ индустриальной моды и ток-шоу «Сплетни о работе» со стендап-комиком Самвелом Гиновяном.
Ранее в Министерстве по делам молодежи Татарстана сообщили, что в образовательной программе примут участие федеральные спикеры. Перед гостями выступят эксперт по креативному маркетингу Дмитрий Яковлев, медиахудожница Лиза Ливада, предприниматель и блогер Тима Фермер, а также комик и подкастер Сергей Мезенцев.
Также ранее стало известно, что хедлайнером фестиваля станет рэпер L"One. Его выступление на главной сцене экстрим-парка «УРАМ» запланировано на 21:00.
Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте деньмолодежитатарстан.рф.
В День молодежи в городе усилят меры безопасности.
Во время празднования Дня молодежи в Казани планируют ввести дополнительные меры безопасности. Ранее соответствующие проекты постановлений Кабинета Министров Татарстана были опубликованы для антикоррупционной экспертизы.
Так, 27 июня могут ограничить движение маломерных судов на участке Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Предполагается, что ограничения будут действовать с 10:00 до 24:00 и затронут прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Контролировать соблюдение ограничений будут силами МЧС и МВД.
Кроме того, власти рассматривают возможность временно ограничить розничную продажу алкоголя рядом с площадками проведения праздничных мероприятий. При этом запрет не будет распространяться на предприятия общественного питания.
Отток сильных выпускников из Казани сокращается.
Выпускной и День молодежи в мэрии рассматривают как часть работы по поддержке молодых людей и созданию возможностей для их развития в городе. Как отметил на деловом понедельнике руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, эти усилия уже отражаются на выборе многих выпускников.
По его словам, еще несколько десятилетий назад многие после окончания школы стремились получать образование и строить карьеру за пределами столицы Татарстана.
«Сейчас ситуация резко меняется на наших глазах. В Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад», — сказал Гафаров.
Он добавил, что одна из задач города — создавать условия, при которых молодежь сможет реализовать себя в городе после окончания школы и получения образования.
«Для этого мы вместе с вами работаем каждый день. С любовью и ответственностью создаем инфраструктуру для детей и молодежи. Это и загородные лагеря, и подростковые клубы, и спортплощадки во дворах, и благоустроенные общественные пространства. Но для молодых не менее важно, чтобы был драйв, были классные мероприятия именно для них. Такие масштабные проекты, как общегородской выпускной и День молодежи, создают атмосферу молодежного города», — подытожил руководитель Исполнительного комитета Казани.