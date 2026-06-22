Общегородской выпускной и День молодежи в Казани: что известно о программах мероприятий

«Для этого мы вместе с вами работаем каждый день. С любовью и ответственностью создаем инфраструктуру для детей и молодежи. Это и загородные лагеря, и подростковые клубы, и спортплощадки во дворах, и благоустроенные общественные пространства. Но для молодых не менее важно, чтобы был драйв, были классные мероприятия именно для них. Такие масштабные проекты, как общегородской выпускной и День молодежи, создают атмосферу молодежного города», — подытожил руководитель Исполнительного комитета Казани.