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22 июня: в Парке Победы в Казани возложили венки и цветы к Вечному огню

В Казани в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Парке Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Первыми отдать дань памяти героическим предкам и жертвам трагических событий выпала честь приглашенным почетным гостям. Среди них были: первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Лапин, генерал-майор Александр Бородин, глава Минмолодежи Татарстана Азат Кадыров, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, а также руководитель Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ринат Шамсутдинов. К мемориалу также возложили цветы представители старшего поколения, прошедшие через суровые испытания боевых действий, а также волонтеры и представители активной молодежи. Кадры акции в Парке Победы — в нашем фоторепортаже.

В Казани в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Парке Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Первыми отдать дань памяти героическим предкам и жертвам трагических событий выпала честь приглашенным почетным гостям. Среди них были: первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Лапин, генерал-майор Александр Бородин, глава Минмолодежи Татарстана Азат Кадыров, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, а также руководитель Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ринат Шамсутдинов.

К мемориалу также возложили цветы представители старшего поколения, прошедшие через суровые испытания боевых действий, а также волонтеры и представители активной молодежи.

Кадры акции в Парке Победы — в нашем фоторепортаже.