Беспрозванных о бензине: у нас нет никакой необходимости для введения массовых ограничений

«Отработайте тогда с ними совместно, — обратился губернатор к членам правительства. — Я в пятницу все звонки необходимые, все переговоры с министром энергетики провёл. Там все команды необходимые даны, чтобы помочь нашим мелким производителям. Но здесь прошу не создавать ажиотаж топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений».