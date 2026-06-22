Беспрозванных о бензине: у нас нет никакой необходимости для введения массовых ограничений

В Калининградской области в настоящее время нет необходимости вводить массовые ограничения на продажу бензина. Соответствующее заявление сделал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.
"По топливу вижу беспокойство ряда жителей, связанное с определёнными ограничениями на заправках. Хотел пару моментов пояснить. Прежде всего, эти ограничения связаны именно с производителями. Я с каждым производителем сейчас на связи. Для Калининградской области таких ограничений пока нет. По основным видам наших заправочных сетей вы видите, что топлива достаточно. Но в связи с понятными событиями, которые происходят, производители сейчас переформируют логистические цепочки, поэтому мы тоже к этому должны быть готовы, — отметил глава региона.
«Определённый дефицит топлива», по его словам, испытывают мелкие заправочные сети.
«Отработайте тогда с ними совместно, — обратился губернатор к членам правительства. — Я в пятницу все звонки необходимые, все переговоры с министром энергетики провёл. Там все команды необходимые даны, чтобы помочь нашим мелким производителям. Но здесь прошу не создавать ажиотаж топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений».
Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и напомнил, что запасы топлива были сформированы заранее, т.к. власти «понимали ситуацию».
«В ежедневном режиме у меня чёткий отчёт лежит по остаткам по каждой заправочной станции», — подчеркнул Алексей Беспрозванных, попросив подчинённых «доработать» вопрос с мелкими заправками.
Утром в понедельник, 22 июня, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. На заправках «Р&Н» и «Идель» во время мониторинга отсутствовал бензин АИ-95, а на «Р&Н» также не было АИ-92. Напомним, ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объёмов достаточно для всех потребителей.