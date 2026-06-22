Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз и не отравиться

У качественного арбуза должна быть свежая матовая корка, четкий рисунок и ярко-желтое земляное пятно. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
Специалисты пояснили, что у полосатых сортов рисунок на корке должен быть контрастным. Желтое пятно на боку говорит о том, что арбуз естественно созревал на земле. Проверить плод можно и по звуку. При ударе он должен быть не глухим и не слишком звонким, а средним и «гулким», с легкой вибрацией. Глухой звук может указывать на перезрелость, слишком звонкий на незрелость.
Сухой хвостик тоже может быть ориентиром, но не является надежной гарантией спелости. Плодоножка способна высохнуть за несколько дней даже у зеленого арбуза во время перевозки. В Роскачестве предупредили, что нельзя покупать арбузы с трещинами, проколами и надрезами. Через поврежденную кожуру бактерии быстро попадают в сладкую влажную мякоть, что повышает риск пищевого отравления.
Также покупателям советуют обращать внимание на документы у продавца. У него должна быть декларация о соответствии от производителя, медицинская книжка и информация о юрлице, которое продает продукцию.
Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть, обсушить и только после этого нарезать.