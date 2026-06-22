Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз и не отравиться

Специалисты пояснили, что у полосатых сортов рисунок на корке должен быть контрастным. Желтое пятно на боку говорит о том, что арбуз естественно созревал на земле. Проверить плод можно и по звуку. При ударе он должен быть не глухим и не слишком звонким, а средним и «гулким», с легкой вибрацией. Глухой звук может указывать на перезрелость, слишком звонкий на незрелость.