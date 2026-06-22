В Хабаровске подрядчику пригрозили расторжением контракта за срыв стройки

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время выездной проверки строящегося спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота в Краснофлотском районе заявил о возможном расторжении контракта с подрядчиком из-за систематического отставания от графика, — сообщает мэрия Хабаровска.
По словам главы города, если в течение недели на объекте не произойдут существенные изменения, документы на расторжение контракта будут подготовлены и подписаны. Сейчас службе заказчика уже поручено готовить соответствующие бумаги.
Спортивно-досуговый центр возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Изначально объект планировали сдать ещё в прошлом году, однако сроки неоднократно переносились. По действующему соглашению ввод в эксплуатацию намечен на 1 августа 2026 года.
При проверке установлено, что на площадке задействовано около 10 рабочих, тогда как для нормального темпа строительства требуется не менее 30 человек. Темпы работ признаны неудовлетворительными.
Подрядная организация СКФ «Крит» объясняет отставание нехваткой рабочих и ограничением собственных оборотных средств. Представители компании отмечают, что изменения в проекте также повлияли на сроки, и обещают усилить работы.
Несмотря на объяснения, городские власти заявляют, что лимит доверия к подрядчику исчерпан. В случае дальнейшего срыва сроков рассматривается расторжение контракта и включение компании в реестр недобросовестных поставщиков.