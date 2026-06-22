Детский лагерь на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса

Детский лагерь «Алые паруса» на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса. Об этом сообщается на сайте министерства образования региона.
«Министерство образования Калининградской области информирует о возобновлении работы первой смены в детском оздоровительном лагере “Алые паруса” с 21 июня 2026 года (воскресенье). Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей», — говорится в публикации.
В настоящий момент дети заезжают в лагерь. В учреждении усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. «Введена система ежедневного медицинского мониторинга состояния здоровья сотрудников и отдыхающих, а также усилен контроль за организацией питания и работой медицинских пунктов», — добавили в министерстве.
В начале июня в детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе досрочно закрыли смену из-за кишечной инфекции. У 27 детей и двоих сотрудников выявили норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, продовольственного сырья и готовых блюд, а также смывы с объектов внешней среды для проведения исследований. Специалисты выявили нарушения. Проверку также проводит региональная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Алые паруса» — структурное подразделение ГАУ КО ОДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». Губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях. Кроме того, власти обсуждают возможность компенсации пропущенной смены.