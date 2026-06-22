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Детский лагерь на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса

В учреждении усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Детский лагерь «Алые паруса» на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса. Об этом сообщается на сайте министерства образования региона.

«Министерство образования Калининградской области информирует о возобновлении работы первой смены в детском оздоровительном лагере “Алые паруса” с 21 июня 2026 года (воскресенье). Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей», — говорится в публикации.

В настоящий момент дети заезжают в лагерь. В учреждении усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. «Введена система ежедневного медицинского мониторинга состояния здоровья сотрудников и отдыхающих, а также усилен контроль за организацией питания и работой медицинских пунктов», — добавили в министерстве.

В начале июня в детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе досрочно закрыли смену из-за кишечной инфекции. У 27 детей и двоих сотрудников выявили норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, продовольственного сырья и готовых блюд, а также смывы с объектов внешней среды для проведения исследований. Специалисты выявили нарушения. Проверку также проводит региональная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Алые паруса» — структурное подразделение ГАУ КО ОДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». Губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях. Кроме того, власти обсуждают возможность компенсации пропущенной смены.

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