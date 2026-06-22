Юные футболисты «Ротора» провели матчи ЮФЛ Юг в Дагестане

В матче старших футболистов — 2010 года рождения — три очка добыла команда из Махачкалы. При счете 2:0 в пользу «Динамо» волгоградцы остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Кирилла Мартыненко. «Ротор» сократил отставание благодаря голу Арлана Багирова после результативного паса вратаря Ивана Ганцева. На большее «сине-голубых» вдесятером не хватило, они оголили оборонительную линию, стараясь спастись, и пропустили еще два мяча. Итог — 1:4. СШ «Ротор»-2010 опустилась в турнирной таблице на пятое место.