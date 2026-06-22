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Юные футболисты «Ротора» провели матчи ЮФЛ Юг в Дагестане

СШ «Ротор» из Волгограда и «Динамо-Дагестан» обменялись победами в ЮФЛ Юг.

Источник: Комсомольская правда

В Юношеской футбольной лиге Юг состоялись матчи очередного тура, 12-го по счету. Юные футболисты волгоградской «Спортивной школы “Ротор”, которая готовит резерв для главной команды города, игры проводили в Каспийске против “Динамо-Дагестан” — филиала столичной динамовской академии имени Льва Яшина.

В младшем возрасте в ЮФЛ Юг U-15 среди ребят 2011 года рождения «Ротор» оказался в роли догоняющего по ходу первого тайма. Вторая половина встречи началась с удаления в составе хозяев, «сине-голубые» смогли воспользоваться численным преимуществом. Юрий Шинкарев и Артем Чернов забили мячи в течение пяти минут и принесли победу волгоградской команде, которая игру так же заканчивала вдесятером. Красную карточку в концовке получил автор победного гола Чернов. СШ «Ротор»-2011 занимает в таблице четвертую строчку.

В матче старших футболистов — 2010 года рождения — три очка добыла команда из Махачкалы. При счете 2:0 в пользу «Динамо» волгоградцы остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Кирилла Мартыненко. «Ротор» сократил отставание благодаря голу Арлана Багирова после результативного паса вратаря Ивана Ганцева. На большее «сине-голубых» вдесятером не хватило, они оголили оборонительную линию, стараясь спастись, и пропустили еще два мяча. Итог — 1:4. СШ «Ротор»-2010 опустилась в турнирной таблице на пятое место.

В следующем туре ЮФЛ Юг, который закроет программу первого круга, «сине-голубые» 28 июня снова сыграют на выезде с «Динамо», но со ставропольским.

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