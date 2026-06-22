29 юных нижегородцев возвращаются из «Артека» досрочно

По данным Минпросвещения РФ, заезд в ВДЦ «Алые паруса» также был отменен. Вся информация о возвращении передается родителям в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России. Родителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями от сопровождающих.