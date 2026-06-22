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Шестеро выпускников Нижнего Новгорода сдали ЕГЭ на 200 баллов

По 100 баллов за ЕГЭ получили уже 73 выпускника.

Источник: Время

Шестеро выпускников школ Нижнего Новгорода сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом сообщил глава горда Юрий Шалабаев в своем канале МАКС.

200 баллов за русский язык и математику получили Александра Калязина из лицея № 36, Анфиса Соболева из школы № 22, Григорий Берберян из лицея № 40 и Илья Ковалев из лицея № 38.

Дарья Шарова из школы № 33 сдала на 200 баллов русский язык и историю, Иван Комков из кстовской школы № 8 заработал максимальное количество баллов по русскому языку и химии.

100 баллов по ЕГЭ набрали уже 73 выпускника в Нижнем Новгороде.

Наиболее выдающиеся результаты у ребят по русскому языку и математике — 52 стобалльника. В лидерах по образовательным организациям лицей № 40 (12 выпускников со 100 баллами), лицей № 38 (8) и лицей № 36 (6).

«Подведение итогов экзаменационной кампании ещё продолжается, поэтому есть все шансы расширить этот список. Поздравляю с отличной сдачей экзаменов и желаю незабываемых праздников!» — написал Юрий Шалабаев.

Подробнее о ЕГЭ-2026 — на сайте ИА «Время Н».