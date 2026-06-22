108 часов и 6 модулей: в Нижегородской области подвели итоги обучения спортивных менеджеров

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области торжественно закрыли образовательную программу «Менеджмент в сфере массового спорта», подготовленную КУПНО по заказу министерства спорта региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Цель курса — сформировать у руководителей и специалистов физкультурно‑спортивных организаций управленческие компетенции, необходимые для эффективного развития учреждений, оперативного реагирования на изменения в отрасли и повышения качества работы спортивной инфраструктуры.
В ходе обучения основной акцент сделали на развитии проектного и стратегического мышления и внедрении современных управленческих инструментов. Участники работали в командах, выполняли практические задания и готовили итоговые проекты развития. Всего в программе приняли участие 55 представителей сферы массового спорта — руководители, их заместители и специалисты. Обучение проходило в смешанном формате и включало очные и дистанционные лекции, вебинары, мастер‑классы, тренинги и командообразующие сессии.
По итогам программы участники представили девять практико‑ориентированных проектов (семь командных и два индивидуальных), направленных на повышение качества внутренних процессов в организациях, вовлечение населения в занятия физкультурой и спортом, развитие сервисов и укрепление организационной культуры. В разработке и оценке проектов участвовали федеральные и региональные эксперты, практики из органов власти и специалисты по управлению, коммуникациям и проектной деятельности.
С приветственными словами к участникам обратились министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и ректор КУПНО Иван Калмыков. Дмитрий Кабайло отметил важность проекта для кадрового потенциала отрасли и подчеркнул, что полученные идеи будут полезны для развития физкультуры и спорта в регионе. Ректор напомнил, что программа длилась более года и включала шесть модулей и 108 академических часов, и выразил уверенность в практической значимости завершённых проектов.
В числе спикеров программы были известные специалисты и спортсмены: Павел Колобков, Николай Круглов и Владимир Данкин. По завершении обучения участники получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении курса.
Ранее сообщалось, что нижегородцы представили на всероссийский конкурс «Ты в игре» 151 спортивный проект.