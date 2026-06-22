108 часов и 6 модулей: в Нижегородской области подвели итоги обучения спортивных менеджеров

С приветственными словами к участникам обратились министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и ректор КУПНО Иван Калмыков. Дмитрий Кабайло отметил важность проекта для кадрового потенциала отрасли и подчеркнул, что полученные идеи будут полезны для развития физкультуры и спорта в регионе. Ректор напомнил, что программа длилась более года и включала шесть модулей и 108 академических часов, и выразил уверенность в практической значимости завершённых проектов.