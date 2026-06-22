Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области

«Смотрим страницы, с которых голосуют, а там нет ни слова по-русски. Честно, у меня большие сомнения, что жителей Алжира тревожат ограничения на реализацию вейпов в Курской области. Кто запустил ботов — остается догадываться, у меня свои версии есть, но рассказывать их не буду», — заявил губернатор.