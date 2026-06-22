Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области

Голосование по вопросу введения запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним в Курской области перенесут со страницы губернатора Александра Хинштейна в соцсети «ВКонтакте» на платформу «Действуем вместе!». Причина — наплыв большого количества ботов. Об этом глава региона сообщил 22 июня в ходе оперативного совещания облправительства.
Господин Хинштейн отметил, что в голосовании замечены боты, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, например — Узбекистана, Испании, Пакистана, Алжира и других стран.
«Смотрим страницы, с которых голосуют, а там нет ни слова по-русски. Честно, у меня большие сомнения, что жителей Алжира тревожат ограничения на реализацию вейпов в Курской области. Кто запустил ботов — остается догадываться, у меня свои версии есть, но рассказывать их не буду», — заявил губернатор.
На платформе «Действуем вместе!» свой голос смогут отдать только верифицированные пользователи.
«Отталкиваясь от мнения реальных жителей нашего Курского региона, будем принимать какое-то решение», — подчеркнул господин Хинштейн.
По состоянию на 22 июня в голосовании на странице губернатора приняли участие более 23,5 тыс. пользователей. Из них 51% проголосовал за введение запрета на продажу вейпов, а 49% высказались против.
Госдума 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрила законопроект, дающий регионам право вводить временный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина. В правительстве Курской области вопрос обсуждался неделю назад, 15 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», министр здравоохранения региона Светлана Ермолова заявила, что полностью поддерживает инициативу и предложила установить ограничения, настаивая на опасности вейпов для подрастающего поколения. Александр Хинштейн с министром согласился, но призвал «вводить ограничения осмысленно» и узнать мнение жителей.