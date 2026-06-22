Из-за атак ВСУ на выходных в Черноземье пострадали девять человек

В Курской области в результате атак пострадал один человек — 31-летняя женщина в городе Рыльске. Также повреждены три частных дома, три гаража, школа, автомобиль и тепловоз. По данным губернатора Александра Хинштейна, за отчетный период ликвидировано не менее 247 беспилотников различного типа, зафиксировано 218 случаев применения артиллерии и 41 сброс взрывных устройств.