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Из-за атак ВСУ на выходных в Черноземье пострадали девять человек

За выходные 20−21 июня атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, следует из данных Минобороны РФ. По сообщениям местных властей, в результате пострадали девять человек. При этом власти Липецкой и Тамбовской областей не раскрыли информацию о возможных последствиях ударов.

Источник: Коммерсантъ

За выходные 20−21 июня атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, следует из данных Минобороны РФ. По сообщениям местных властей, в результате пострадали девять человек. При этом власти Липецкой и Тамбовской областей не раскрыли информацию о возможных последствиях ударов.

В Курской области в результате атак пострадал один человек — 31-летняя женщина в городе Рыльске. Также повреждены три частных дома, три гаража, школа, автомобиль и тепловоз. По данным губернатора Александра Хинштейна, за отчетный период ликвидировано не менее 247 беспилотников различного типа, зафиксировано 218 случаев применения артиллерии и 41 сброс взрывных устройств.

В Белгородской области ранения получили семь человек. Всего уничтожено 204 беспилотника. Кроме того, зафиксировано 16 применений РСЗО и артиллерии, а также 8 сбросов взрывных устройств с дронов.

В Воронежской области пострадал подросток 2012 года рождения. Всего за выходные ликвидировали не менее восьми беспилотников. По данным губернатора, разрушений нет.

В Орловской области пострадавших и разрушений не зафиксировано. С 20 по 21 июня над регионом ликвидированы восемь БПЛА.

На предыдущих выходных, 12−14 июня, из-за атак ВСУ по Черноземью один человек погиб и 24 были ранены.

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