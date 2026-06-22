Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, почему дома появляются тараканы и как от них избавиться

Тараканы могут появиться даже в чистой квартире, если у них есть доступ к воде, пище и укрытиям.

Тараканы могут появиться даже в чистой квартире, если у них есть доступ к воде, пище и укрытиям. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Специалисты отмечают, что один замеченный таракан не всегда означает случайного «гостя». Часто это признак того, что насекомые уже нашли удобное место для жизни или могут вскоре вернуться в большем количестве. Распространенное мнение, что тараканы заводятся только в грязных помещениях, не совсем верно. Насекомые могут прийти из соседних квартир, подвалов и других помещений с плохой санитарной обстановкой. Также их можно случайно принести домой в сумке с продуктами, багаже или посылке.

Чтобы снизить риск появления тараканов, продукты нужно хранить в закрытых контейнерах, не оставлять на ночь грязную посуду, крошки и жир на столе или плите. Мусор лучше выносить вечером, а корм домашних животных убирать на ночь. Особое внимание стоит уделить воде. Протекающие краны и влажные раковины привлекают тараканов, поэтому течи нужно устранять, а поверхности на кухне и в ванной вытирать насухо. Также специалисты советуют осмотреть квартиру и закрыть щели возле дверей, окон, труб, плинтусов и обоев. Такие зазоры могут служить укрытием для насекомых.

Если ловушки и приманки из магазина не помогают, а тараканов становится больше, стоит обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше