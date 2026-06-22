Красноярцам рассказали, почему дома появляются тараканы и как от них избавиться

Специалисты отмечают, что один замеченный таракан не всегда означает случайного «гостя». Часто это признак того, что насекомые уже нашли удобное место для жизни или могут вскоре вернуться в большем количестве. Распространенное мнение, что тараканы заводятся только в грязных помещениях, не совсем верно. Насекомые могут прийти из соседних квартир, подвалов и других помещений с плохой санитарной обстановкой. Также их можно случайно принести домой в сумке с продуктами, багаже или посылке.