Красноярцам рассказали, почему дома появляются тараканы и как от них избавиться

Тараканы могут появиться даже в чистой квартире, если у них есть доступ к воде, пище и укрытиям. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края.
Специалисты отмечают, что один замеченный таракан не всегда означает случайного «гостя». Часто это признак того, что насекомые уже нашли удобное место для жизни или могут вскоре вернуться в большем количестве. Распространенное мнение, что тараканы заводятся только в грязных помещениях, не совсем верно. Насекомые могут прийти из соседних квартир, подвалов и других помещений с плохой санитарной обстановкой. Также их можно случайно принести домой в сумке с продуктами, багаже или посылке.
Чтобы снизить риск появления тараканов, продукты нужно хранить в закрытых контейнерах, не оставлять на ночь грязную посуду, крошки и жир на столе или плите. Мусор лучше выносить вечером, а корм домашних животных убирать на ночь. Особое внимание стоит уделить воде. Протекающие краны и влажные раковины привлекают тараканов, поэтому течи нужно устранять, а поверхности на кухне и в ванной вытирать насухо. Также специалисты советуют осмотреть квартиру и закрыть щели возле дверей, окон, труб, плинтусов и обоев. Такие зазоры могут служить укрытием для насекомых.
Если ловушки и приманки из магазина не помогают, а тараканов становится больше, стоит обратиться в профессиональную службу дезинсекции.