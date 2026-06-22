Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Водоканале объяснили потоп на Дубравной аварией в колодце

Восстановительные работы продолжались до позднего вечера и завершились ночью.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Дубравной предыдущий день топило водой, вызвав серьёзные неудобства для местных жителей и водителей. Вода заливала проезжую часть и тротуары, затрудняя движение и создавая опасность для пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на потоп, отмечая, что никаких действий по устранению течи длительное время не предпринималось.

Как выяснилось, причиной оказалась аварийная ситуация в водопроводном колодце, расположенном в этом районе. Как только в диспетчерскую службу поступили сообщения о затоплении, на место происшествия незамедлительно направили ремонтную бригаду.

Специалисты оперативно приступили к устранению неполадки. Восстановительные работы продолжались до позднего вечера и завершились ночью. Утечку воды полностью ликвидировали. Сейчас движение на улице Дубравной восстановлено в обычном режиме.

В Водоканале принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили за терпение.