В Водоканале объяснили потоп на Дубравной аварией в колодце

В Казани на улице Дубравной предыдущий день топило водой, вызвав серьёзные неудобства для местных жителей и водителей. Вода заливала проезжую часть и тротуары, затрудняя движение и создавая опасность для пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на потоп, отмечая, что никаких действий по устранению течи длительное время не предпринималось.