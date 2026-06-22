В каком размере предоставляются льготы по налогам участникам СВО?

По транспортному налогу льгота предоставляется на одного транспортное средство (ТС) — выбор делает сам налогоплательщик. Не предоставляется льгота на легковые автомобили стоимостью от 10 млн рублей, водные и воздушные ТС за исключением моторных лодок. Ограничения по мощности льготируемого транспортного средства не предусмотрено.