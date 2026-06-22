В каком размере предоставляются льготы по налогам участникам СВО?

Не предоставляется льгота на легковые автомобили стоимостью от 10 млн руб., водные и воздушные ТС.
В 2026 году ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей предоставляют льготы по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц, поясняет замруководителя УФНС по Волгоградской области Наталья Киргизова.
По транспортному налогу льгота предоставляется на одного транспортное средство (ТС) — выбор делает сам налогоплательщик. Не предоставляется льгота на легковые автомобили стоимостью от 10 млн рублей, водные и воздушные ТС за исключением моторных лодок. Ограничения по мощности льготируемого транспортного средства не предусмотрено.
По земельному налогу льгота предусмотрена в виде налогового вычета, уменьшающего налоговую базу (кадастровую стоимость). Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, который находится в их собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Налоговый вычет положен на один земельный участок по выбору налогоплательщика и предоставляется вне зависимости от разрешенного или фактического использования земельного участка.
По налогу на имущество физических лиц льгота предоставляется в отношении объекта налогообложения каждого вида, который находится в собственности налогоплательщика и не используется для предпринимательской деятельности. Это могут быть:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или его часть;
гараж или машино-место.
Важно: налоговая льгота не предоставляется в отношении:
торгово-офисных объектов, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах;
объектов, чья кадастровая превышает 300 млн рублей.