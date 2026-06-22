Нижегородскую семью наградили на II Всероссийском фестивале студенческих семей

В Ломоносовском корпусе МГУ состоялось пленарное заседание II Всероссийского фестиваля студенческих семей и подведение итогов конкурса «Студенческие семьи России». В числе награжденных — молодая семья из Нижегородской области. Об этом сообщила сенатор Ольга Щетинина.
Нижегородцы Мария и Артур Самарины обучаются в аспирантуре МГУ. Супруги живут в студенческом общежитии и воспитывают сына, а совсем скоро в их семье ожидается пополнение.
Мария активно занимается общественной деятельностью и является автором благотворительного проекта «Мама Рядом» в Нижегородской области. Девушка стала одной из первых аспиранток, получившей выплату по нацпроекту «Семья» при постановке на учет по беременности.
Паре вручили специальную награду «Семья аспирантов». Награждение прошло при участии Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и ректора МГУ Виктора Садовничьего.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 324 нижегородские многодетные семьи снова стали получать единое пособие после перерасчета.