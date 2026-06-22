Цветков много, а завязей мало — агроном объяснил, когда огурцам и помидорам в теплице уже ничем не помочь

В июне огурцы и помидоры активно цветут, а вот количество завязей может огорчать. Как улучшить урожай, а когда ему уже ничего не поможет, рассказала калининградский агроном Зоя Бахурова.
Такая ситуация называется жированием — растения «уходят в ботву» в ущерб плодам. Чаще всего проблема в несбалансированном питании, жаре или опылении, объяснила эксперт. Она рекомендовала пошаговый план действий.
1. Срочно уберите лишний азот.
Перекормленные азотом растения дают мощные листья, но плохие завязи. Прекратите полив навозом, травяными настоями и мочевиной.
2. Проведите фосфорно-калийную подкормку.
Это переключает силы на плодоношение. Рецепт: суперфосфат (столовая ложка) + сульфат калия (чайная ложка) на 10 л воды. Поливать нужно под корень. Или использовать монофосфат калия по инструкции. Кроме того, можно применить и народное средство: зола (стакан на ведро воды, настоять сутки). Это хороший источник калия.
3. Проветривайте и регулируйте температуру.
В теплице не должно быть слишком жарко. При температуре выше +30 °C пыльца становится стерильной. Держите форточки открытыми даже ночью. На улице мульчируйте почву для защиты корней от перегрева.
4. Помогите с опылением.
Если цветков много, а завязей мало, возможно, пчёлы не летают (жара или дождь).
В теплице: ранним утром потрясите шпалеры с растениями (пыльца посыплется) или пройдитесь по цветкам мягкой кисточкой. На улице: опрыскайте цветки слабым раствором воды с мёдом (1 ч. л. на 1 л) для привлечения насекомых.
5. Примените «стрессовый» метод (для огурцов).
Если огурцы наращивают плети, но не завязываются, подсушите почву пару дней, пока листья слегка не поникнут. Затем полейте тёплой водой. Это срабатывает как сигнал SOS — надо срочно оставлять потомство.
6. Ограничьте полив.
Пока проблема не решится, поливайте только утром и только после пересыхания верхнего слоя почвы (раз в 3−4 дня). От частого полива завязи опадают.
7. Прищипните (для обоих культур).
У томатов удалите пасынки и два-три нижних листа для притока воздуха. У огурцов прищипните верхушку главной плети (это заставляет расти боковые побеги с женскими цветками).
8. Используйте препараты для стимуляции завязей.
Фитогормоны стимулируют плодообразование без опыления. Опрыскайте цветки по инструкции.
Но есть причина, при которой все эти меры не помогут, предупредила агроном. Если цветки не завязываются из-за того, что вы посадили пчелоопыляемые сорта в теплицу — без искусственного опыления или замены сорта об урожае придётся забыть.
Калининградка собирает урожаи огурцов, выращенных в городской квартире прямо на подоконнике.