Путин обсудит с правительством наставничество для выпускников медвузов

Отмечается, что с докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.