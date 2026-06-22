Путин обсудит с правительством наставничество для выпускников медвузов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Основной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином 23 июня станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений, сообщает пресс-служба Кремля.
«Основной темой обсуждения станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.