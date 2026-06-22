Минэнерго Нижегородской области: в регионе достаточно топлива на нефтебазах

Проблемы с бензином в Нижегородской области возникли из-за огромного спроса и трудностей с доставкой топлива на АЗС. Об этом рассказали в Минэнергетики и ЖКХ региона.
Нижегородцы начали массово обращаться к губернатору Глебу Никитину с просьбами объяснить, почему на заправках цены на бензин взлетели, а где-то топливо вовсе пропало.
«Что с ценами на бензин?» — пишет Ефросинья.
«В Нижнем Новгороде нет бензина на АЗС Газпромнефти» — добавил Алексей.
«В городе Балахна совершенно нечем заправить машину», — пожаловалась Виктория.
В Минэнерго пояснили, что вокруг бензина сейчас происходит ажиотаж, и не только в Нижегородской области. В ряде АЗС топливо разбирают особенно быстро. При этом логистика на данный момент затруднена, одна из причин — ограничения, которые ввели нефтебазы из-за беспилотной опасности. Все эти факторы повлияли на то, что на некоторых станциях возникли перебои с топливом.
«Вместе с тем, на нефтебазах Нижегородской области запасы топлива находятся в достаточном объеме», — отметили представители министерства.
Однако на некоторых заправках региона действуют временные лимиты. Ограничения на отпуск бензина еще не сняты в 11 округах. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти дали возможность независимым АЗС заключать прямые договора на поставку бензина от крупного нефтетрейдера.
Нижегородцы ранее рассказывали, что на заправках вырастают огромные очереди.