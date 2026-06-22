Минэнерго Нижегородской области: в регионе достаточно топлива на нефтебазах

В Минэнерго пояснили, что вокруг бензина сейчас происходит ажиотаж, и не только в Нижегородской области. В ряде АЗС топливо разбирают особенно быстро. При этом логистика на данный момент затруднена, одна из причин — ограничения, которые ввели нефтебазы из-за беспилотной опасности. Все эти факторы повлияли на то, что на некоторых станциях возникли перебои с топливом.