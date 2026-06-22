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Число пострадавших от ракетного удара по предприятию в Воронеже растет

Количество пострадавших от сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Воронежу растет. Об этом сообщил председатель воронежской облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале после заседания оперштаба региона.

Источник: Коммерсантъ

Количество пострадавших от сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Воронежу растет. Об этом сообщил председатель воронежской облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале после заседания оперштаба региона.

Господин Матузов не уточнил актуальное число пострадавших, лишь выразив «огромное сожаление» по поводу его роста. По словам председателя облдумы, в городе готовится введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Ликвидацией последствий занимаются оперативные службы и правительство области. Но депутаты областной думы готовы оперативно включиться в помощь жителям», — добавил Юрий Матузов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», решение ввести режим ЧС уже принято в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа в связи с последствиями ракетной атаки ВСУ. В результате удара существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов. На данный момент известно о трех пострадавших.

Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

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