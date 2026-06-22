Нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц

В сельскохозяйственных организациях Нижегородской области за январь—май 2026 года зафиксирован рост производства продукции животноводства. Об этом сообщает Нижегородстат.
За пять месяцев хозяйства произвели на убой в живом весе 89 тысяч тонн скота и птицы — это на 11% больше, чем за тот же период 2025 года. В структуре произведённого мяса птица составляет 45%, свинина — 44%, крупный рогатый скот — 10%.
Позитивная динамика наблюдается и по молоку: за январь—май 2026-го выработано 261 тысяча тонн, что составляет 102% к уровню прошлого года. Надой молока на одну корову в среднем по области вырос до 3 682 килограммов, что на 91 килограмм выше показателя за аналогичный период 2025 года. Производство яиц также увеличилось — объём за пять месяцев достиг 533 миллионов штук, что на 10% превышает прошлогодний результат.
Рост производства отмечают как результат работы сельхозпроизводителей и внедрения современных технологий, которые повышают продуктивность стад и эффективность переработки.
Ранее сообщалось, что Нижегородские аграрии нарастили объемы производства мяса, молока и яиц.