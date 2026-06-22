Нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц

Позитивная динамика наблюдается и по молоку: за январь—май 2026-го выработано 261 тысяча тонн, что составляет 102% к уровню прошлого года. Надой молока на одну корову в среднем по области вырос до 3 682 килограммов, что на 91 килограмм выше показателя за аналогичный период 2025 года. Производство яиц также увеличилось — объём за пять месяцев достиг 533 миллионов штук, что на 10% превышает прошлогодний результат.