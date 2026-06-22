Нельзя, но очень хочется? Подборка пермских пляжей с описанием и фото

Помимо пляжей в регионе оборудовано 48 мест отдыха у воды. Они расположены в 24 муниципальных образованиях края, и во всех этих локациях выставлены спасательные посты и организовано дежурство спасателей. В Перми спасательные посты организованы на правом берегу Камы возле Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в посёлке Новые Ляды, а также на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной. Мы собрали для вас информацию с любимыми пляжами пермяков.