Нельзя, но очень хочется? Подборка пермских пляжей с описанием и фото

В Пермском крае назван первый и пока единственный пляж, на котором все уполномоченные органы разрешили купаться. Большинство излюбленных мест пермяков оказались под запретом. Сайт perm.aif.ru собрал все утверждённые краевыми управлениями Роспотребнадзора и МЧС места для купания.
В Пермском крае есть два независимых друг от друга перечня пляжей с разрешениями на организацию купания. Один составляет прикамское управление Роспотребнадзора, другой — прикамское управление МЧС.
Роспотребнадзор оценивает пляж с точки зрения соответствия санитарным правилам, и ежемесячно проводит лабораторные воды и песка в прибрежной полосе. Для ГУ МЧС на первом место стоят отсутствие на дне мусора, острых предметов, коряг и наличие спасательного поста на берегу с дежурством квалифицированных спасателей.
Требования обоих ведомств в Прикамье выполнил только один пляж в санатории «Демидково» на Каме. Роспотребнадзор больше никому разрешений не выдавал.
ГУ МЧС по Пермскому краю со своей стороны опубликовал список из восемнадцати задекларированных пляжей. На Каме это пляжи в Усть-Качке, Осе, Елово, Чайковском, на базе отдыха «Русь» и в Сайгатском заливе, в Полазне, в санатории «Демидково» и два пляжа в Добрянке. На Сылве — три пляжа в деревне Мостовая и Усть-Кишерти. Пруды в Калинино, Октябрьском, Берёзовке, Барде.
Помимо пляжей в регионе оборудовано 48 мест отдыха у воды. Они расположены в 24 муниципальных образованиях края, и во всех этих локациях выставлены спасательные посты и организовано дежурство спасателей. В Перми спасательные посты организованы на правом берегу Камы возле Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в посёлке Новые Ляды, а также на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной. Мы собрали для вас информацию с любимыми пляжами пермяков.
Главный городской пляж | Адрес: улица 2-я Камская | Часы работы: с 9:00 до 21:00.
Как добраться до пляжа.
Пляж располагается в 10 минутах езды от центра города на правом берегу Камы направо от Коммунального моста. До места можно добраться пешком по Коммунальному мосту, на общественном транспорте до ост. «Борцов Революции», на пляже предусмотрена автомобильная парковка.
Природные условия на пляже.
Пляж представляет собой песчаную зону с асфальтированной дорожкой для прогулок и небольшой зелёной лужайкой.
Безопасность на пляже.
На территории дежурят спасатели. На информационном стенде находится заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, датированное 8 июня 2026 года. Рядом с ним — обращение Администрации города Перми к отдыхающим, где сказано, что купаться в реке строго запрещено.
Условия для отдыха на пляже.
Посетителям предлагают шезлонги за 500 рублей в день. За 250 рублей в день можно расположиться на пуфе, но не всегда — в будний день 19 июня корреспонденты пуфов не обнаружили.
Детский досуг на пляже.
Для детей оборудован детский городок с лесенками, качелями и горками.
Активный отдых на пляже.
Для любителей активного отдыха оборудованы спортплощадки. Можно взять в прокат сапборды. Например, в пятницу 19 июня, когда было пасмурно и прохладно, корреспондентам «АиФ-Прикамье» сообщили, что касса на пляже не работает. Доступны два бассейна: детский (5+) за 500 рублей и взрослый (14+) за 1500 рублей в день. Но во время ветреной или холодной погоды аренда шезлонгов, прокат сапбордов и купание в бассейнах могут быть ограничены.
Удобства на пляже.
Пляж оснащён кабинками для переодевания и биотуалетами. Есть раздевалка и уборная для людей с ограниченными возможностями.
Где перекусить на пляже.
На пляже можно выпить кофе или сезонный напиток в точке одной из сетей кафе. Можно подкрепиться фастфудом и посидеть на летней веранде ресторана.
Городской пляж на Мотовилихинском пруду | Адрес: улица Крайпрудская, 2Б | Часы работы: круглосуточно.
Как добраться до пляжа.
До пляжа можно добраться общественным транспортом до ост. «Площадь восстания» и затем пройти пешком через Райский сад. Возле пруда есть автомобильная парковка.
Безопасность на пляже.
На территории пляжа активно дежурят спасатели. У каждого — своя точка дислокации. Оборудован специальный стенд с правилами поведения на воде. Купаться на пляже запрещено, о чём предупреждают многочисленные таблички по периметру пруда. На стене будки спасателей находится справочная информация. Там же можно увидеть заключение Пермской городской службы спасения о состоянии пляжа, подписанное в мае 2026 года.
Условия для отдыха на пляже.
На территории пляжа располагается большая лужайка с несколькими деревянными лежаками и скамейками под навесом, есть современные кабины для переодевания. Также есть асфальтированная дорожка для прогулок и небольшая песчаная зона.
Детский досуг на пляже.
Есть небольшая детская площадка с качелями. Детей пляж манит своими обитателями — утками и селезнями. Их кормят хлебом, за которым птицы бесстрашно подплывают к людям.
Активный отдых на пляже.
Есть оборудованная современными тренажёрами площадка. На территории пляжа можно поиграть в футбол. Посетителям предлагают катание на лодках, байдарках и катамаранах. Прокат стоит 400 рублей. При этом на информационном стенде, если приглядеться, можно увидеть предупреждение, что катание на катамаранах строго запрещено.
Удобства на пляже.
Уборные находятся поодаль от пляжа на автомобильной стоянке. Есть кабинки для переодевания.
Городской пляж КамГЭС | Адрес: улица Первомайская, 1А | Часы работы: с 9:00.
Как добраться до пляжа.
До пляжа можно добраться на электричке «Пермь 2 — КамГЭС» и автомобилем.
Природные условия на пляже.
Городской пляж на Камской ГЭС — самый большой по площади в Перми. Уже на входе открывается вид на просторную песчаную зону и кажущуюся бесконечной реку.
Безопасность на пляже.
Купаться на пляже опасно для жизни и строго запрещено. Расставленные по периметру пляжа таблички предупреждают: здесь водовороты, глубокие омуты и сильное подводное течение. В будний день 19 июня людей почти нет, но спасатели на месте, в будке, потрёпанной временем.
Условия для отдыха на пляже.
На пляже есть асфальтированная дорожка для любителей покататься на велосипеде или просто погулять. На песке проложена небольшая деревянная дорожка. Пляж отличается наличием собственного пирса. Можно посидеть на скамейках или полежать на паре шезлонгов под теневыми навесами.
Детский досуг на пляже.
На территории пляжа оборудована детская площадка.
Активный отдых на пляже.
Любители спорта найдут на пляже баскетбольные кольца и стойки для волейбольной сетки. Сетку придётся принести с собой. Оборудована тренировочная площадка.
Удобства на пляже.
Пляж оснащён уборными и кабинками для переодевания.
Где перекусить на пляже.
В прошлом году на территории пляжа работало кафе, но сейчас подкрепиться на пляже негде.
Правила безопасности на воде.
Министерство территориальной безопасности Пермского края накануне купального сезона напомнило, как вести себя на воде, чтобы избежать трагедии:
купайтесь только в оборудованных местах;
не заплывайте за буйки, остерегайтесь лодок и катеров;
не ныряйте в необорудованных водоёмах: скрытые под водой объекты могут причинить травмы;
используйте спасательный жилет при выходе на воду с плавсредствами;
не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения — это снижает самоконтроль;
не оставляйте детей без присмотра в воде.
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