«Локомотив» занял весь пьедестал на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Впервые в сезоне все три призовых места на этапе чемпионата России по пляжному волейболу достались одному клубу. Турнир в Казани завершился полным триумфом «Локомотива» из Калининградской области.
Все три дуэта «красно-зелёных» дошли до полуфинала без единого поражения по сетам. В борьбе за выход в финал Анна Савельева и Екатерина Храмцова в упорнейшем тай-брейке обыграли пару Ульяна Береговина — Виктория Хроменкова из Академии волейбола Анапы со счётом 15:13. Бронзу завоевали Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова — две недели назад они уже выиграли домашний этап Кубка России в Зеленоградске. В матче за третье место калининградки уверенно переиграли анапчанок — 21:18, 21:11.
Финал между одноклубницами получился настоящим спектаклем. Савельева и Храмцова выиграли первую партию 21:15, но Мария Егорова и Мария Лазуренко ответили разгромом 21:9 и в решающем тай-брейке не оставили соперницам шансов — 15:8. Победителями этапа стали Егорова и Лазуренко.
После матча Лазуренко призналась, что в первой партии они не слишком хорошо настроились на соперниц, и игра вышла «расхлябанной». Егорова добавила, что в первом сете у неё ничего не получалось, и партнёрша пыталась помочь, но безуспешно. Однако во второй партии дуэт собрался и показал «достаточно чистенькую игру». «Победили и реабилитировались за Зеленоградск, чему я безумно рада», — поделилась она.
Следующий этап чемпионата России пройдёт 1 июля в Нижнем Новгороде. Всего в сезоне запланировано десять этапов, финал состоится в сентябре на пляжах Анапы.