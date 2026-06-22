«Локомотив» занял весь пьедестал на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

После матча Лазуренко призналась, что в первой партии они не слишком хорошо настроились на соперниц, и игра вышла «расхлябанной». Егорова добавила, что в первом сете у неё ничего не получалось, и партнёрша пыталась помочь, но безуспешно. Однако во второй партии дуэт собрался и показал «достаточно чистенькую игру». «Победили и реабилитировались за Зеленоградск, чему я безумно рада», — поделилась она.