Нептуний накапливается в живых организмах активнее плутония — ученые

В отработанном ядерном топливе содержится менее 1% нептуния-237, и до сих пор гораздо больше внимания уделялось плутонию и америцию. Однако нептуний-237 — рекордный долгожитель, период его полураспада составляет 2,14 млн лет, и его присутствие в биосфере продолжает нарастать, ведь он образуется в ходе распада америция-241, присутствующего в радиоактивных отходах. В долгосрочной перспективе, по мнению ученых, именно нептуний станет одним из основных источников облучения от захоронений.