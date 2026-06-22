Нептуний накапливается в живых организмах активнее плутония — ученые

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) изучили поведение таких радиоактивных металлов, как нептуний и плутоний, в почвах, донных отложениях и биоте ряда загрязненных территорий России. Исследование показало, что нептуний значительно подвижнее плутония и активнее накапливается в живых организмах, из-за чего его опасность в будущем может оказаться довольно высокой, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
«Ключевое отличие поведения нептуния от плутония оказалось в том, что в природных средах он легко переходит в водорастворимую форму и связывается с подвижными низкомолекулярными органическими веществами почвы. В почвах изученных территорий с такими подвижными соединениями связано 40−50% нептуния, а у плутония эта доля составляет всего несколько процентов. Именно поэтому нептуний легче усваивается корнями растений и проникает в живые ткани», — отметили в пресс-службе.
В отработанном ядерном топливе содержится менее 1% нептуния-237, и до сих пор гораздо больше внимания уделялось плутонию и америцию. Однако нептуний-237 — рекордный долгожитель, период его полураспада составляет 2,14 млн лет, и его присутствие в биосфере продолжает нарастать, ведь он образуется в ходе распада америция-241, присутствующего в радиоактивных отходах. В долгосрочной перспективе, по мнению ученых, именно нептуний станет одним из основных источников облучения от захоронений.
Авторы исследовали пробы из четырех регионов с разным характером загрязнения: Восточно-Уральского радиоактивного следа в районе озера Кызыл-Таш, пойменных почв реки Енисей в зоне влияния Горно-химического комбината, заливов Новой Земли, где в советский период захоранивались радиоактивные отходы, и зоны аварийного подземного ядерного взрыва «Кратон-3» в Якутии. Для измерения нептуния, концентрации которого в природе крайне малы, использовался люминесцентный метод на специальных кристаллофосфорах, разработанный в ГЕОХИ.
«Коэффициенты накопления нептуния растениями и водными организмами оказались в десятки и сотни раз выше, чем у плутония. Особенно ярко это проявляется у лишайников, получающих влагу и питание прямо из воздуха и осадков, и у хищных морских животных Карского моря — равноногих ракообразных и морских звезд», — рассказала научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН Марина Попова.
В пробах донных обитателей из заливов Новой Земли нептуний удалось зафиксировать даже там, где плутоний оставался ниже предела обнаружения. Работы велись при финансовой поддержке Минобрнауки России, результаты опубликованы в журнале Radiochemistry.